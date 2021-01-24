Циклон Lars принесет в Украину сильный ветер и осадки, – синоптик

В понедельник, 25 января, в Украину придет циклон Lars, который принесет порывистый ветер и осадки.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

“Сильнейшим ветром начнется понедельник в Украине. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-22 метров в секунду. К нам идет циклон Lars, который принесет осадки, временами и сильные. Это будет преимущественно дождь, так как – тепло, однако в западной части Украины, а вечером в Винницкой и Житомирской областях вероятный мокрый снег. Особое предостережение для тех, кто находится в Карпатах – там в ближайшее время предполагается сильный снег и метели!” – написала синоптик.

Она отметила, что завтра днем ​​ожидается + 4 + 9 градусов, в Крыму + 7 + 13 градусов. На Западе будет прохладнее – от 1 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 25-го января ожидается влажная ветреная погода с температурой воздуха + 5 + 7 градусов.

В середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание.

“Недавних 20-30 градусных морозов не будет, ночью где-то до -2-8 градусов, днем ​​до нуля и небольших “минусов”. А пока готовимся к юго-западного циклона с сильным ветром и осадками!” – отметила Диденко.