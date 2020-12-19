Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В северных, западных и восточных областях ночью и утром сгустится туман, видимость составит 200-900 м.
Температура воздуха в северных и центральных областях ожидается от 2° мороза до 3° тепла.
На западе температура воздуха составит от 1° выше нуля до 5° тепла.
В восточной части прогнозируется от 5° мороза до 1° тепла. На юге страны ожидается от 1° мороза до 4° тепла.
Ветер западный, северо-западный, 3-5 м/с.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.
- В Киеве из-за сложных погодных условий, в частности, гололеда, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.