В субботу, 19 декабря, в большинстве областей Украины осадков не прогнозируется, лишь на Левобережье ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В северных, западных и восточных областях ночью и утром сгустится туман, видимость составит 200-900 м.

Температура воздуха в северных и центральных областях ожидается от 2° мороза до 3° тепла.

На западе температура воздуха составит от 1° выше нуля до 5° тепла.

В восточной части прогнозируется от 5° мороза до 1° тепла. На юге страны ожидается от 1° мороза до 4° тепла.

Ветер западный, северо-западный, 3-5 м/с.