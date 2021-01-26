Сегодня, 26 января, почти по всей территории Украины ожидаются осадки: дождь и снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, снег будет идти в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Дождь со снегом прогнозируется в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях. В Ивано-Франковской и Черновицкой области будет облачная погода.

На западе Украины прогнозируют от -1 °C до + 2 °C, на севере – + 1-4 °C, на востоке + 5-7 °C, на юге – преимущественно от +4 °C до 8 °C, в центре – 1-6 °C.

В Крыму – до +12 °C.