В выходные в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами и жара.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что в последние дни практически по всей территории Украины преобладает неустойчивая погода с частыми грозовыми дождями, которые иногда сопровождаются градом, шквалистым ветром и даже смерчами. Причиной этому является специфическая синоптическая ситуация, которая является благоприятной для образования кучево-дождевых облаков, из которых и образуются грозы. И на выходных эта синоптическая ситуация все еще существенно не изменится.

Поэтому в субботу и воскресенье в большинстве областей пройдут грозовые дожди, днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди, только в воскресенье на востоке страны без осадков.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 25-30°, на востоке страны до 33°.

В Киеве также пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.