В выходные, 11 и 12 июля, на западе Украины ожидаются дожди с грозами, а на востоке - жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 11 июля, грозовые дожди накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Волынскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Температура воздуха ночью ожидается 13-18 °С, днем 28-33 °С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 11 июля без осадков. Температура ночью 15-17 °С, днем 29-31 °С.

В воскресенье, 12 июля, дожди с грозами ожидаются в западных и центральных областях. Температура ночью составит 11-16 °С, днем 16-34 °С.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве без осадков, днем температура поднимется до 29-31 °С, а ночью – 18-20 °С.