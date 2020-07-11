Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в субботу, 11 июля, грозовые дожди накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Волынскую, Тернопольскую и Черновицкую области.
Температура воздуха ночью ожидается 13-18 °С, днем 28-33 °С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве 11 июля без осадков. Температура ночью 15-17 °С, днем 29-31 °С.
В воскресенье, 12 июля, дожди с грозами ожидаются в западных и центральных областях. Температура ночью составит 11-16 °С, днем 16-34 °С.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве без осадков, днем температура поднимется до 29-31 °С, а ночью – 18-20 °С.
- Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в июле.