Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют сегодня в Украине дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем ​​в северных, Ровенской и Волынской областях значительные дожди.

В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 8° C до 13° C, днем ​​от 14° C до 19° C; на юге и востоке страны ночью 10-15° C, днем ​​17-22° C, в Карпатах в течение суток ожидается 3-8° тепла.