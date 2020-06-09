Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
“До конца дня 9 июня и в течение суток 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди”, – сказано в сообщении.
Также отмечается, что в Киеве в ближайшие часы и до конца дня 9 июня порывы ветра 15-18 м / с.
- Ранее сообщалось, что 9 июня, в западных областях переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 11-16 °C, днем 22-27 °C.
- Синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь 2020 года.