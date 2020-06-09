В течение 9-10 июня в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“До конца дня 9 июня и в течение суток 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами значительные дожди”, – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве в ближайшие часы и до конца дня 9 июня порывы ветра 15-18 м / с.