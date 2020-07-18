Грозовые дожди и жара: какой будет погода в выходные

В выходные, 18 и 19 июля, всю западную часть Украины охватят дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 18 июля, дневная температура по всей территории Украине составит +24…+28 градусов, в южных областях до +30 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с. В западных областях ожидаются дожди с грозами.

В Киеве в субботу дневная температура поднимется до +28, а ночью составит 15-17 градусов тепла. Осадков в столице не ожидается.

В воскресенье, 19 июля, дожди с грозами пройдут на западе, а также в северных областях: Сумской, Черниговской, Киевской. Температура днем ожидается в пределах +24…+28 градусов, на юге до +30 градусов.

В Киеве днем температура поднимется до +26…+28, а ночью – +15…+17.