Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“28 мая ночью в юго-восточной части, днем ​​в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, днем ​​на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности)”, – говорится в сообщении.

Также по Киеву и Киевской области днем 28 мая сильный дождь (І уровень опасности).

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра в Украину придет циклон, который обусловит значительные дожди.

“Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Разве что завтра днем ​​восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков. Температура воздуха немного пощадит и повысится: днем ​​предполагается +15 +20 градусов, на Востоке вплоть +20 +25 градусов. Однако дождь и сильный ветер несколько нивелируют эти атмосферные теплые достижения”, – сообщила синоптик.

В Киеве в четверг также пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10 + 12 градусов, днем ​​+16 + 18 градусов.