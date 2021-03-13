В субботу, 13 марта, в Украине будет морозная погода, местами ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, мокрый снег, днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях дождь.

Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 10-12° тепла. В восточных областях и на Сумщине ночью прогнозируется 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.