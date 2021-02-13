Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В западных областях осадков не прогнозируется. Температура будет колебаться от -3 – -9 градусов.
В восточных регионах в некоторых областях периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха прогнозируется на уровне -7 – -11 градусов.
На севере Украины также прогнозируется снег. Температура опустится до -11 – -13 градусов. В южных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха -5 – -7 градусов.
13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах большинства областей гололедица.
- Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.