Сегодня, 13 февраля, в Украине ожидается облачная погода, в некоторых областях прогнозируется снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных областях осадков не прогнозируется. Температура будет колебаться от -3 – -9 градусов.

В восточных регионах в некоторых областях периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха прогнозируется на уровне -7 – -11 градусов.

На севере Украины также прогнозируется снег. Температура опустится до -11 – -13 градусов. В южных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха -5 – -7 градусов.

13 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах большинства областей гололедица.