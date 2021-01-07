Сегодня, 7 января, по всей территории Украины пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях температура воздуха прогнозируется от +2 °C до + 4 °C. В центре и на востоке – до + 7 °C.

Теплее будет в южных областях – до + 11 °C.

Утром 7 января в большинстве областей туман, видимость 200-500 м.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.