На востоке и на западе Украины возможны кратковременные дожди

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
На остальной территории существенные осадки маловероятны.
В течение дня в Украине максимальная температура воздуха составит всего + 6 + 11 градусов, на юге и местами в центральных областях + 10 + 13 градусов.
В Киеве также будет прохладно. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около + 6 + 10 градусов, а ночью ожидается 0-3 градуса тепла.
- Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.