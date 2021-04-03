Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2021 в 07:02

Всего:

1711630 (+0)

Болеют:

344581 (+0)

Выздоровели:

1333370 (+0)

Умерло:

33679 (+0)

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На востоке и на западе Украины возможны кратковременные дожди

Сегодня, 3 апреля, на востоке и на западе Украины возможны кратковременные дожди.

Суббота, 3 апреля 2021, 07:27

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На остальной территории существенные осадки маловероятны.

В течение дня в Украине максимальная температура воздуха составит всего + 6 + 11 градусов, на юге и местами в центральных областях + 10 + 13 градусов.

В Киеве также будет прохладно. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около + 6 + 10 градусов, а ночью ожидается 0-3 градуса тепла.

  • Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.
Теги: дощ, погода, прогноз погоды

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