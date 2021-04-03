Сегодня, 3 апреля, на востоке и на западе Украины возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На остальной территории существенные осадки маловероятны.

В течение дня в Украине максимальная температура воздуха составит всего + 6 + 11 градусов, на юге и местами в центральных областях + 10 + 13 градусов.

В Киеве также будет прохладно. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться около + 6 + 10 градусов, а ночью ожидается 0-3 градуса тепла.