Сегодня, 26 декабря, на востоке и юге Украины прогнозируется мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На всей остальной территории существенных осадков не ожидается, но на дорогах местами будет наблюдаться гололедица.

В восточных областях также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток на юге и в Донецкой области прогнозируется на уровне 1-5 градусов тепла, а на остальной территории от +4 тепла до -3 мороза.