Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На всей остальной территории существенных осадков не ожидается, но на дорогах местами будет наблюдаться гололедица.
В восточных областях также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток на юге и в Донецкой области прогнозируется на уровне 1-5 градусов тепла, а на остальной территории от +4 тепла до -3 мороза.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.
- В Киеве из-за сложных погодных условий, в частности, гололеда, общественный транспорт курсирует с отклонением от графика.