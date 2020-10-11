Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем дожди пройдут в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и в восточных и южных областях.
Температура воздуха будет колебаться от +15 °C до +19 °C на западе, центре на востоке страны; в южных областях – + 20-22 °C, на полуострове Крым – +23 °C.
Кроме того, сегодня в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- В выходные, 10-11 октября, в Украине будет тепло, но в некоторых областях пройдут дожди.