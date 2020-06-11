11 июня в западных областях кратковременные грозовые дожди, на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в Киеве и Киевской области сухая и жаркая погода, температура днем 31-33 °C.

В западных регионах прогнозируются кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье местами сильные дожди; температура ночью 12-17 °C, днем 24-29 °C, в Карпатах ночью 8-13 °C, днем 14-19 °C.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой, Житомирской областях и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с; дневная температура – 30-35 °C, на побережье Черного моря 27-30 °C.