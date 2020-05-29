В пятницу, 29 мая, в Украине ожидаются дожди, в западных областях сильный ветер, температура воздуха днем ​​+14..+19 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине 29 мая синоптики прогнозируют дожди, местами грозы, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях местами сильный дождь, в южных областях без существенных осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +8 °C до +13 °C, днем ​​от +14 °C до +19 °C. В то же время в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях +22..+27 °C.