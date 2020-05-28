Сегодня, 28 мая, в Украине, в связи с выходом циклона с юга, дожди, днем местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильные дожди (ночью на западе и севере страны небольшой дождь).

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6-11 °C, днем +14-19 °C, в восточных и юго-восточных областях +21-26 °C.