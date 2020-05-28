Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Кроме того, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильные дожди (ночью на западе и севере страны небольшой дождь).
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +6-11 °C, днем +14-19 °C, в восточных и юго-восточных областях +21-26 °C.
- 27 мая днем по всей Украине прогнозировались дожди, местами с грозами.
- 26 мая по всей территории Украины прошли дожди.
- 25 мая днем в Украине, кроме восточных областей, кратковременные дожди.
- 24 мая в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозировался кратковременный дождь.
- 24 мая на горе Поп Иван Черногорский, в Карпатах, выпал снег.