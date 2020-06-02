Сегодня, 2 июня, на части территории Украины снова будут идти дожди, а в Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в северных и западных, днем ​​и в восточных областях временами дожди, местами с грозами, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью +4-9 °C, на востоке страны и побережье морей до +12 °C; днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях +10-15 °C, на остальной территории +15-20 °C, в восточной части до +22 °C.

На высокогорье Карпат дождь местами с мокрым снегом; ночью заморозки в воздухе 0-2 °C, температура днем ​​+4-6 °C.