Сегодня, 28 июня, в западных, днем и в северных и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура на побережье морей +27-32 °C; в Карпатах днем +15-20 °C.

В Киеве ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Температура днем около +30 °C.

28 июня на реках бассейна Припьять ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями по состоянию на 08:00 24 июня. Ожидается затопление заводей, начальное затопление пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

По данным Укргидрометцентра, 28 июня в восточных, Сумской областях и в Крыму повышенная пожароопасность.