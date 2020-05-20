Сегодня, 20 мая, на большей части территории Украины без осадков, температура от +14 °C до 19 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

“20 мая облачно с прояснениями. Ночью и утром в северной и восточной, днем в южной части небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с”, – говорится в сообщении.

Температура ночью +7-12 °C, днем +14-19 °C; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью +10-15 °C, днем +19-24 °C.

В Карпатах небольшие дожди, температура ночью +4-9 °C.