Об этом сообщает Укргидрометцентр.
“20 мая облачно с прояснениями. Ночью и утром в северной и восточной, днем в южной части небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с”, – говорится в сообщении.
Температура ночью +7-12 °C, днем +14-19 °C; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью +10-15 °C, днем +19-24 °C.
В Карпатах небольшие дожди, температура ночью +4-9 °C.
- 19 мая в Украине ночью в северной части прогнозировался местами небольшой дождь, днем, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей, кратковременный дождь, местами гроза.