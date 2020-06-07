Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди с грозами прогнозируются  в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Там температура воздуха будет колебаться от +24 °C до +28 °C.

На остальной территории страны – солнечно, до +31 °C.