Сегодня, 7 июня, на большей части территории Украины солнечная и жаркая погода, лишь в западных областях прогнозируются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди с грозами прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Там температура воздуха будет колебаться от +24 °C до +28 °C.

На остальной территории страны – солнечно, до +31 °C.