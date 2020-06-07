Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, дожди с грозами прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Там температура воздуха будет колебаться от +24 °C до +28 °C.
На остальной территории страны – солнечно, до +31 °C.
- 4 июня в Украине прошли кратковременные дожди, местами с грозами, температура – до +22°C.
- 3 июня по всей территории Украины прогнозировались дожди, местами с грозами.
- Ранее синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь 2020 года.