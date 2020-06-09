Сегодня, 9 июня, в западных областях переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 11-16 °C, днем 22-27 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также в западных областях местами порывы ветра 15-18 м/с.

На остальной территории переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19 °C, днем 28-33 °C.

8 июня на большей части территории Украины солнечная и жаркая погода, в западных областях прогнозировались кратковременные дожди.