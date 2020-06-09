Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также в западных областях местами порывы ветра 15-18 м/с.
На остальной территории переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19 °C, днем 28-33 °C.
8 июня на большей части территории Украины солнечная и жаркая погода, в западных областях прогнозировались кратковременные дожди.
- 4 июня в Украине прошли кратковременные дожди, местами с грозами, температура – до +22°C.
- 3 июня по всей территории Украины прогнозировались дожди, местами с грозами.
- Ранее синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь 2020 года.