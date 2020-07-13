13 июля в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза, в восточной части местами град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9-14 °C, днем +17-22 °C, в южных и восточных областях ночью +15-20 °C, днем +25-30 °C.

13 июля в Киевской области ночью и утром кратковременный дождь, гроза, во время грозы шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, по области местами град; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. ️Температура ночью +12-14 °C, днем около +20 °C.