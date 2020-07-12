В Киеве вечером 12 июля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.