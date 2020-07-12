Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
- Ранее сообщалось, что в выходные, 11 и 12 июля, на западе Украины ожидаются дожди с грозами, а на востоке – жара.