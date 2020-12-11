Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Днем в западных и Одесской областях ожидается дождь, на остальной территории осадков не предвидится.
В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица. Ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Температура ночью от 2 °C тепла до 4 °C мороза, ближайшей ночью в восточных областях 5-10 °C мороза; днем от 1 °C мороза до 4 °C тепла, на западе и юге страны 2-6 °C тепла.
- 10 декабря ночью в западных и Одесской областях, днем на Правобережье ожидался мокрый снег и дождь.