В пятницу, 11 декабря, в Украине ожидаются морозы, днем температура воздуха будет колебаться от 0 °C до + 6 °C, а дороги укроет гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Днем в западных и Одесской областях ожидается дождь, на остальной территории осадков не предвидится.

В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица. Ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Температура ночью от 2 °C тепла до 4 °C мороза, ближайшей ночью в восточных областях 5-10 °C мороза; днем от 1 °C мороза до 4 °C тепла, на западе и юге страны 2-6 °C тепла.