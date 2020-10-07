Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Туман накроет столицу в ближайшие часы с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит до 500 метров.
Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров.
Также рекомендуется при остановке включать аварийную световую сигнализацию.
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