Погода в Киеве сегодня вечером, 7 октября, и в четверг утром, 8 октября, значительно ухудшится. В столице ожидается сильный туман.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Туман накроет столицу в ближайшие часы с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит до 500 метров.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров.

Также рекомендуется при остановке включать аварийную световую сигнализацию.