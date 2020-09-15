Covid-19 Украина

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Синоптики предупредили о первых заморозках в Украине

18-19 сентября в Украине ожидается значительное снижение температуры. Синоптики предупреждают о заморозках и сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Вторник, 15 сентября 2020, 17:55

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“На протяжении 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха”, – говорится в сообщении.

Так, в западных, северных, восточных и центральных областях температура воздуха ночью опустится до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только в Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях).

Днем температура воздуха ожидается на уровне 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Отмечается, что похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. А 23-25 сентября начнется постепенное повышение температуры.

  • В сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.
Теги: заморозки, погода, похолодание, прогноз погоды

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