Синоптики предупредили о первых заморозках в Украине

18-19 сентября в Украине ожидается значительное снижение температуры. Синоптики предупреждают о заморозках и сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“На протяжении 18-19 сентября, в результате вторжения арктического воздуха, в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха”, – говорится в сообщении.

Так, в западных, северных, восточных и центральных областях температура воздуха ночью опустится до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только в Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях).

Днем температура воздуха ожидается на уровне 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Отмечается, что похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. А 23-25 сентября начнется постепенное повышение температуры.