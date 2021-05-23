У понеділок, 24 травня, в Україні очікуються сильні дощі та грози. Опади очікуються вночі у західних, північних, центральних областях, вдень - Полтавській та Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, у Київській області 24 травня вночі значні дощі, місцями гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, м. Києві 24 травня вночі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Синоптик Наталка Діденко у Facebook повідомила, що дощі та грози очікуються у західних, північних та центральних областях. Вдень сильні опади зсунуться і залишаться на північному сході – Сумщині, Полтавщині, Харківщині.

“Похолоднішає 24 травня трохи у північних та центральних областях, +15…+19 градусів. На решті території України +17…+22 градуси, на сході до +24 градусів”, – розказала Наталка Діденко.

Синоптик також попередила про сильний північно-західний вітер.

За словами Наталки Діденко, у столиці в понеділок очікується сильний дощ, можлива гроза. В другій половині дня опади припинятимуться.

“Вітер зриватиметься небезпечно! Вдень у понеділок в Києві близько +17… +18 градусів”, – розказала синоптик.