В западных и северных областях 21-23 мая ожидаются ночные заморозки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Ожидается желтый уровень опасности.

“21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 21 мая ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-2 ° (І уровень опасности, желтый).

По данным синоптика Натальи Диденко, ближайшие две-три ночи – высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины.

Потепление, хотя и небольшое, за ее словами, придет аж на следующей неделе.