Сегодня, 24 июня, по всей Украине, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди. В Карпатах - штормовое предупреждение - ожидается прохождение максимального уровня воды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Укргидрометцентре отметили, что сегодня на р. Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды – высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды по состоянию на 18:00 23 июня равен был 417 см).

Из-за такого уровня воды ожидается:

затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопление ряда сел в Новоселицком районе (села Маршинци, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы)

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района;

затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;

затопление автомобильной дороги и рынка “Добробут”, начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцы.

По всей Украине, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди. Температура в Украине до +30 °C.