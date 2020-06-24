Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Укргидрометцентре отметили, что сегодня на р. Прут – пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды – высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды по состоянию на 18:00 23 июня равен был 417 см).
Из-за такого уровня воды ожидается:
- затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
- затопление ряда сел в Новоселицком районе (села Маршинци, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы)
- срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации залога с. Костичаны Новоселицкого района;
- затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга, Новоселицкого района;
- затопление автомобильной дороги и рынка “Добробут”, начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцы.
По всей Украине, кроме восточных регионов, ожидаются грозовые дожди. Температура в Украине до +30 °C.
- 23 июня по всей Украине ожидались кратковременные дожди, грозы. В западных, днем местами в северных и Винницкой областях сильные дожди.