Covid-19 Украина

обновлено 30.06.2020 в 13:02

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Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июль 2020 года.

Вторник, 30 июня 2020, 14:18

Фото: pixabay

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), что на 1-2° выше средних многолетних значений.

Синоптики прогнозируют, что в июле выпадет 36-95 мм осадков, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре также отметили, что июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 31-39,7°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41°, в горных районах 24-30°, абсолютный минимум – 2-11° тепла, в Карпатах 0-1° тепла.

  • Сегодня, 30 июня, в западных областях Украины без осадков, лишь в Черновицкой области местами небольшие дожди.
Теги: погода, прогноз погоды, Украина, лето

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