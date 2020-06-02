Синоптики дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь 2020 года.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, средняя месячная температура предполагается 18-22 ° тепла (в горах 14-15 ° тепла), что на 1,0-1,5 ° выше средних многолетних значений.

Синоптики прогнозируют, что в июне выпадет 43-90 мм осадков, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре также отметили, что обычно в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.