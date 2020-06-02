Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Так, средняя месячная температура предполагается 18-22 ° тепла (в горах 14-15 ° тепла), что на 1,0-1,5 ° выше средних многолетних значений.
Синоптики прогнозируют, что в июне выпадет 43-90 мм осадков, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.
В Укргидрометцентре также отметили, что обычно в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.
- Сегодня, 2 июня, на части территории Украины снова будут идти дожди, а в Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки.