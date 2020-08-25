В сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно, сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, осуществляется переход средней суточной температуры через +15° в сторону понижения, что означает начало осени.

Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет 30-39°, в горных районах 22-29°. При этом, абсолютный минимум – 1-8° мороза, на юге местами 0-4° тепла.