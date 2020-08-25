Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Обычно, сентябрь – переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, осуществляется переход средней суточной температуры через +15° в сторону понижения, что означает начало осени.
Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет 30-39°, в горных районах 22-29°. При этом, абсолютный минимум – 1-8° мороза, на юге местами 0-4° тепла.
- 25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди.