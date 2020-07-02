Об этом сообщили в гидрометцентре.

Уточняется, что ухудшение погодных условий прогнозируется в 8 областях Украины.

По информации синоптиков, самые большие дожди с градом и грозами ожидаются в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

При этом возможны шквальные порывы ветра скоростью до 20 метров за секунду и град.

Помимо того, грозовые дожди прогнозируют также в Черновицкой и Закарпатской областях.

  • В Министерстве здравоохранения рассказали, что паводки в западных областях Украины могут вызвать вспышки инфекционных заболеваний.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.
  • Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.