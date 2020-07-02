Синоптики снова прогнозируют шквальные дожди в западных областях Украины.

Об этом сообщили в гидрометцентре.

Уточняется, что ухудшение погодных условий прогнозируется в 8 областях Украины.

По информации синоптиков, самые большие дожди с градом и грозами ожидаются в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

При этом возможны шквальные порывы ветра скоростью до 20 метров за секунду и град.

Помимо того, грозовые дожди прогнозируют также в Черновицкой и Закарпатской областях.