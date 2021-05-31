Сьогодні, 31 травня, дощі прогнозуються у західних та південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території України очікується малохмарна погода.

Температура повітря в західних регіонах коливатиметься від +13 °C до +16 °C, а в Закарпатській області до +18 °C. В центральних та північних регіонах від +14 °C до +17 °C.

Температура повітря на решті території – +21-24 °C.

31 травня у більшості районів Донецької, Луганської та Запорізької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.