Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там температура будет колебаться от +27 °C до +31 °C.
На остальной территории без осадков, температура воздуха – до +35 °C.
8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 6 августа в Украине без осадков, температура до +35 °C.
- 5 августа в Украине прогнозировалась переменная облачность, без осадков; только на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.