Сегодня, 8 августа, на значительной территории Украины будет преобладать солнечная и жаркая погода, лишь в некоторых западных областях прогнозируются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там температура будет колебаться от +27 °C до +31 °C.

На остальной территории без осадков, температура воздуха – до +35 °C.

8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.