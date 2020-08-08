Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там температура будет колебаться от +27 °C до +31 °C.

На остальной территории без осадков, температура воздуха – до +35 °C.

8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

  • 6 августа в Украине без осадков, температура до +35 °C.
  • 5 августа в Украине прогнозировалась переменная облачность, без осадков; только на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.