30 сентября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, в западных, центральных, Киевской, Херсонький, Запорожской областях значительные дожди, в южной части местами грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться от +12 °C до +16 °C, в центральных и северных регионах – до 18 °C, на остальной территории страны – до +22 °C.

Кроме того, сегодня почти по всей территории Украины, кроме запада и юго-запада, порывы ветра 15-20 м/с.

30 сентября в восточных, большинстве южных и Днепропетровской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.