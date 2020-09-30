Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха в западных областях будет колебаться от +12 °C до +16 °C, в центральных и северных регионах – до 18 °C, на остальной территории страны – до +22 °C.
Кроме того, сегодня почти по всей территории Украины, кроме запада и юго-запада, порывы ветра 15-20 м/с.
30 сентября в восточных, большинстве южных и Днепропетровской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- 29 сентября в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях значительные дожди; в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.