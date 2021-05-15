Сьогодні, 15 травня, у багатьох областях України очікується нестійка погода, з короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, у суботу у західних, вдень також і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Найтепліше буде на сході та південному-сході, а найпрохолодніше – у західних областях. Зокрема, температура повітря вночі коливатиметься в межах 9-14°, вдень 20-25°, у східних областях до 28°, на Закарпатті 14-19°.

У Києві 15 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, можливі окремі грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні 10-12°, вдень 21-23°.