Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, у суботу у західних, вдень також і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Найтепліше буде на сході та південному-сході, а найпрохолодніше – у західних областях. Зокрема, температура повітря вночі коливатиметься в межах 9-14°, вдень 20-25°, у східних областях до 28°, на Закарпатті 14-19°.
У Києві 15 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, можливі окремі грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні 10-12°, вдень 21-23°.
- У п’ятницю, 14 травня, на території України очікувалася тепла погода. Подекуди синоптики прогнозували короткочасні дощі, місцями з грозами.