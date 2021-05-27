27 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях очікується гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території прогнозується сонячна погода. Температура повітря у західних регіонах – +21-23 °C, у центральних та північних – до +26 °C, у східних та південних областях – +25-27 °C.

27 травня у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.