Covid-19 Украина

обновлено 29.01.2021 в 08:02

Всего:

1211593 (+5181)

Болеют:

185773 (+5181)

Выздоровели:

1003341 (+11310)

Умерло:

22479 (+128)

07:30 Сегодня в некоторых областях Украины ожидается снег
02:21 Инцидент в Братиславе: Как оральный секс помог полиции задержать грабителя на АЗС
00:55 Байден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортам
00:52 Санкции США: Дубинский раскрыл детали разговора с Зеленским
00:15 Цукерберг обвинил Apple в недобросовестной конкуренции

28 января

23:59 Исключение Дубинского из фракции «СН»: нардеп не планирует признавать результаты голосования
22:40 Букингемский дворец ищет менеджера по «королевским» соцсетям
22:18 Не Reddit'ом единым: как инвесторы-любители «оккупировали» соцсети 
21:54 Тупицкий подал в суд на Управление госохраны
20:53 Богуцкая считает, что «слуги народа» занимаются шантажом: группа Коломойского «пошла в разнос»
20:39 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 28 января
19:43 Срыв нардепом СН поправки в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс будет стоить стране 3,7 млрд грн — эксперт
19:37 Бронетягач на полигоне насмерть задавил военного
19:32 В Telegram появилась функция импорта чатов из других мессенджеров
19:23 Кабмин обжалует решение ОАСК об отмене новой редакции правописания
19:12 Украину сегодня вновь пытаются посадить на российскую газовую иглу, – «Евросолидарность»
18:57 Сериал «Бриджертоны» стал самым популярным на Netflix
18:56 $111 млрд: Apple установила новый рекорд своего квартального дохода
18:39 Нардеп Шуфрич считает, что COVID-вакцины Pfizer и Moderna «вмешиваются в ДНК и РНК»: видео
18:28 В течение года можно провести неограниченное количество референдумов – Стефанчук
18:16 Netflix снимет аниме-сериалы о Ларе Крофт и Кинг-Конге
17:57 Санкции в действии: Google-бан для экс-дипломата Андрея Телиженко
17:37 Суд не возобновил Нефьодова на посту главы Гостаможни
17:32 В Сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
17:25 Температура во всем мире достигла самой высокой отметки за последние 12 000 лет: исследование
16:49 Рада поддержала за основу законопроект о реформе СБУ: что он предусматривает
16:44 Скончалась лауреат «Оскара» Клорис Личмен
16:07 Из бюджета Киева выделят 140 млн грн для закупки COVID-вакцины — Марина Порошенко
15:54 Патриарх Варфоломей вакцинировался против коронавируса

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается снег

Сегодня, 29 января, в Украине будет прохладно и облачно, местами ожидается снег.

Пятница, 29 января 2021, 07:30

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, снег будет идти в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также небольшой снег ожидается в Киеве.

Ветер северо-западный и юго-западный 3-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться днем от 0 до 4, ночью – от 0 до -6.

На востоке страны днем ожидается от 0 до +3, ночью – от +1 до -4.

В северных областях Украины днем прогнозируется от -1 до +3, ночью – от -2 – 6, а в южных днем ожидается 1 – 4, ночью – от +1 до -4.

Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook