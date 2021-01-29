Сегодня в некоторых областях Украины ожидается снег

Сегодня, 29 января, в Украине будет прохладно и облачно, местами ожидается снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, снег будет идти в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также небольшой снег ожидается в Киеве.

Ветер северо-западный и юго-западный 3-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться днем от 0 до 4, ночью – от 0 до -6.

На востоке страны днем ожидается от 0 до +3, ночью – от +1 до -4.

В северных областях Украины днем прогнозируется от -1 до +3, ночью – от -2 – 6, а в южных днем ожидается 1 – 4, ночью – от +1 до -4.