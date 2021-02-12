В пятницу, 11 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия и постепенное снижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей прогнозируется снег и метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидается значительный снег.

Порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Температура воздуха в северных и большинстве западных областей ночью будет колебаться в пределах 7-12° мороза, днем ожидается такая же температура.

На остальной территории ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 2-5° тепла, на крайнем юге страны 5-7° тепла.