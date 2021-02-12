Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве областей прогнозируется снег и метели, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидается значительный снег.
Порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.
Температура воздуха в северных и большинстве западных областей ночью будет колебаться в пределах 7-12° мороза, днем ожидается такая же температура.
На остальной территории ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 2-5° тепла, на крайнем юге страны 5-7° тепла.
- Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные “выходные”.