Сегодня, 20 ноября, в некоторых областях Украины ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, днем в западных, а также в большинстве северных и центральных областей ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме запада и юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный и северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях составит 1-6 градусов выше нуля, на остальной территории – от -1 до +4 градусов.

В Киеве днем также ожидается дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до +3 градусов.