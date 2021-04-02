Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются дожди

Сегодня в Украине будет тепло, однако в некоторых областях ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, дождь ожидается ночью в западных, северных областях и Винницкой области, днем во всех, кроме юго-восточной части и большинстве западных областей.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, на западе, днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться на уровне 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12°, в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.