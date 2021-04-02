Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2021 в 06:02

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1323083 (+0)

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33246 (+0)

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01 апреля

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Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются дожди

Сегодня в Украине будет тепло, однако в некоторых областях ожидаются дожди.

Пятница, 2 апреля 2021, 07:30

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, дождь ожидается ночью в западных, северных областях и Винницкой области, днем во всех, кроме юго-восточной части и большинстве западных областей.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, на западе, днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться на уровне 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12°, в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

  • Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на апрель 2021 года.

 

Теги: дощ, погода, прогноз погоды

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