Сегодня в Украине будет облачно, в некоторых областях ожидаются осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По всей Украине, кроме Сумской, Волынской и Ровенской области, ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью в западных областях 2-9°, в Карпатах до 12° мороза, на остальной территории от 2° тепла до 5° мороза, днем 1-8° тепла.

Ветер северо-западный, 7-10 м/с.

В столице 19 марта ожидается переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.