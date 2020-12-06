6 декабря в Украине без существенных осадков. В западных областях и в юго-восточной части прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Правобережье местами туман, гололед. В северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях на протяжении суток от -2 °C до 3 °C, на Закарпатье днем ​​7-12 °C; в южных, Винницкой, Житомирской областях днем ​​около 0 °C; на остальной территории ночью -4-9 °C, в Сумской, Харьковской и Луганской области до -13 °C, днем ​​до -5 °C мороза.

В Киеве сегодня без осадков. Температура ночью -4-6 °C, до -2 °C. В Киевской области днем ​​до -4 °C.