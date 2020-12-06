Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Правобережье местами туман, гололед. В северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.
Температура в западных областях на протяжении суток от -2 °C до 3 °C, на Закарпатье днем 7-12 °C; в южных, Винницкой, Житомирской областях днем около 0 °C; на остальной территории ночью -4-9 °C, в Сумской, Харьковской и Луганской области до -13 °C, днем до -5 °C мороза.
В Киеве сегодня без осадков. Температура ночью -4-6 °C, до -2 °C. В Киевской области днем до -4 °C.
- 4 декабря в Украине прогнозировалась теплая, сухая погода.