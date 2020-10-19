Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины температура воздуха будет колебаться от +8 °C до +11 °C. Такой же температура будет на севере и в центре страны.
Немного теплее прогнозируется в восточных на южных регионах – от +11 °C до +16 °C, и до +17 °C в Крыму.
Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- Днем, 18 октября, в Украине без существенных осадков.
- 15 октября в Украине преимущественно без осадков, лишь в нескольких западных областях ожидаются дожди.