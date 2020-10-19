Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины температура воздуха будет колебаться от +8 °C до +11 °C. Такой же температура будет на севере и в центре страны.

Немного теплее прогнозируется в восточных на южных регионах – от +11 °C до +16 °C, и до +17 °C в Крыму.

Кроме того, в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.