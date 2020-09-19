Сегодня в Украине - без осадков. Температура воздуха повысится до +22 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер в субботу ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

На территории западных областей днем температура воздуха повысится до +17-21 градусов, а ночью – до + 4-6.

На севере, востоке и в центральных областях днем будет + 16-21 градусов, а ночью – +5-7 градусов. На юге днем ожидается +19-22 градусов, а ночью – +7-11.