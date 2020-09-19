Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер в субботу ожидается северо-западный, 5-10 м/с.
На территории западных областей днем температура воздуха повысится до +17-21 градусов, а ночью – до + 4-6.
На севере, востоке и в центральных областях днем будет + 16-21 градусов, а ночью – +5-7 градусов. На юге днем ожидается +19-22 градусов, а ночью – +7-11.
- В сентябре средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 14-19 градусов тепла, что на несколько градусов выше средних многолетних значение.