5 февраля погода в Украине ожидается преимущественно солнечная и морозная.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадков сегодня не прогнозируется.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Прохладнее всего будет на севере, где температура воздуха опустится до -5 – – 9 градусов мороза.

Самая теплая погода прогнозируется на юге. Воздух там прогреется до +5 градусов тепла.

На западе температура воздуха будет колебаться в пределах -5 – -4, а на востоке – 1 – -7.