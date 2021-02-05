Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Осадков сегодня не прогнозируется.
Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Прохладнее всего будет на севере, где температура воздуха опустится до -5 – – 9 градусов мороза.
Самая теплая погода прогнозируется на юге. Воздух там прогреется до +5 градусов тепла.
На западе температура воздуха будет колебаться в пределах -5 – -4, а на востоке – 1 – -7.
- В связи с ухудшением погодных условий в пятницу, 5 февраля, департамент образования и науки Киева призвал не отправлять детей в школу.