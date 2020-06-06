Погода в Украине сегодня, 6 июня, будет теплой, но на западе ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха в некоторых областях страны поднимется до 29 С° тепла. Ночью температура ожидается от 12 С° до 16 С° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.

На юге страны будет солнечно, а на западе ожидаются дожди, возможно, с грозами, а также отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве сегодня ожидается 26−28 С° тепла, однако днем возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха опустится до 14−16 С° тепла. Ветер южный, 7−12 м/с.